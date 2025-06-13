Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 22:30

Транспорт

Из-за тайфуна на Хайнане отменены десятки рейсов в Москву, Красноярск и другие города РФ

Из-за тайфуна на Хайнане отменены десятки рейсов в Москву, Красноярск и другие города РФ

Владельцам умных чемоданов напомнили о правилах перевозки аккумуляторов

ЦОДД представил семь проектов переразметки на Третьем транспортном кольце

В Москве сделали бесплатной уличную парковку на 13 и 14 июня

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси не вышли из самолета из-за переносов отправления

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси отказались покидать самолет из-за многократных задержек

Сергей Собянин рассказал о выходе на маршрут новейших электробусов

Автопробег "Мы славим тебя, Россия" стартовал в Москве

"Мой район. Новости": цифровая навигация серьезно облегчила передвижение в столичном метро

Авиакомпанию "Победа" обязали увеличить размеры ручной клади

Мощный тайфун обрушился на китайский остров Хайнань. В регионе бушуют ливни и ураганы, из-за чего были задержаны десятки рейсов в Москву, Красноярск и другие города России. Местные власти ввели четвертый, повышенный уровень экстренного реагирования.

Аэропорт в Санье частично приостановил работу, на онлайн-табло – десятки отмененных рейсов. "Аэрофлот" и другие авиакомпании уже скорректировали расписание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттуризмза рубежомвидеоЕкатерина КузнеченковаПолина Гура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика