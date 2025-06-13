Из-за тайфуна на Хайнане отменены десятки рейсов в Москву, Красноярск и другие города РФ

Мощный тайфун обрушился на китайский остров Хайнань. В регионе бушуют ливни и ураганы, из-за чего были задержаны десятки рейсов в Москву, Красноярск и другие города России. Местные власти ввели четвертый, повышенный уровень экстренного реагирования.

Аэропорт в Санье частично приостановил работу, на онлайн-табло – десятки отмененных рейсов. "Аэрофлот" и другие авиакомпании уже скорректировали расписание.

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