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05 июня, 10:40

Транспорт

"Мой район. Новости": перехватывающая парковка появилась у станции метро "Электрозавдская"

"Мой район. Новости": перехватывающая парковка появилась у станции метро "Электрозавдская"

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Новая перехватывающая парковка появилась у станции метро "Электрозавдская" Большой кольцевой линии. Она находится со стороны Семеновской набережной и будет удобна водителям, которые хотят пересесть на городской транспорт.

Стоянка рассчитана почти на 70 автомобилей. Воспользоваться ей можно бесплатно, однако водителю необходимо продолжить путь на метро, МЦК или МЦД. При этом нужно совершить не менее двух поездок, например, туда и обратно.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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