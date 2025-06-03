В ГД предложили до 60% снизить уровень светопропускания передних боковых автостекол

Для водителей решили смягчить требование к тонировке. Речь идет об уровне светопропускания для передних боковых стекол. Согласно действующим правилам, они, а также лобовое стекло, должны пропускать не менее 70% света.

Теперь в Госдуме предлагают снизить этот показатель до 60%. Благодаря этому управление автомобилем должно стать комфортнее, так как солнце будет меньше мешать водителю.

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