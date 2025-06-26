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26 июня, 22:30

Спорт

Фестиваль городских видов спорта продлится в столице до 7 сентября

Фестиваль городских видов спорта продлится в столице до 7 сентября

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Фестиваль городских видов спорта продлится в рамках проекта "Лето в Москве" до 7 сентября. На площадках всех желающих приглашают сыграть в шашки, шахматы, настольный теннис и другие игры.

Также гости могут заняться йогой, стретчингом и фитнесом. Принять участие в активностях можно в парках Северного речного вокзала, "Фили", "Сосенки", "Печатники", а также в зоне отдыха "Тропарево".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
спортгородфестиваливидеоЕкатерина Кузнеченкова

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