Три церемонии бракосочетания прошли на станции метро "Маяковская"

Фото: телеграм-канал "Московский метрополитен"

На столичной станции метро "Маяковская" 1 июня прошли три церемонии бракосочетания в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Перед началом торжественной регистрации платформу украшают, а во время бракосочетания звучит марш Мендельсона. Церемонии также сопровождают поезда "Москва-2020" и "Москва-2024", где после бракосочетания молодожены могут устроить фотосессию.

По словам вице-мэра, лето является самым популярным временем года для регистрации брака.

"Специально для столичных молодоженов в теплый сезон, помимо круглогодичных площадок проекта "Новые адреса счастья", открываются летние площадки. Например, пары смогут зарегистрировать брак на пассажирском теплоходе флотилии "Рэдиссон Ройал" и Северном речном вокзале", – сказала Ракова.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, благодаря проекту “Новые адреса счастья” свадьбу можно сыграть в необычном месте, в том числе в столичном метро.

Для того чтобы провести торжественную церемонию на станции метро "Маяковская", нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее столичные ЗАГСы провели церемонию в рамках показа мод во Дворце бракосочетания № 1. Исторические интерьеры и модный показ стали декорациями для регистрации брака пары – лица бренда. Гости смогли отдохнуть во внутреннем дворике дворца, а сам показ проходил внутри.

Свидетелями свадьбы стали звездные гости, в числе которых Ксения Собчак, Эвелина Хромченко, Гоша Рубчинский и другие.