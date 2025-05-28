В Москве ЗАГСы зарегистрировали брак на показе мод во Дворце бракосочетания № 1

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные ЗАГСы провели церемонию в рамках показа мод во Дворце бракосочетания № 1. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

По словам Уханевой, в Москве каждый год проводятся необычные церемонии бракосочетания в рамках проекта Сергея Собянина "Новые адреса счастья". Очередная такая церемония состоялась на показе коллекции одежды дизайнера Андрея Артемова.

Исторические интерьеры и модный показ стали декорациями для регистрации брака необычной пары – лица бренда. Гости смогли отдохнуть во внутреннем дворике дворца, а сам показ проходил внутри.

Выбором локации бренд хотел донести до зрителя, что любовь и романтика – это то, что дает витальность и наделяет смыслами жизнь. Свидетелями свадьбы стали звездные гости, в числе которых Ксения Собчак, Олег Меньшиков, Эвелина Хромченко, Софья Эрнст, Гоша Рубчинский и другие.

Бренд провел первый модный показ с 2021 года при поддержке управления ЗАГС Москвы и проекта мэра "Московское долголетие".

Всего на площадках проекта "Новые адреса счастья" за 6 лет поженились более 63 тысяч пар. Молодожены могут заключить брак в самых красивых локациях, на их выбор предлагается больше 30 мест – от старинных усадеб до небоскребов. Среди самых необычных локаций числятся колесо обозрения "Солнце Москвы", Останкинская телебашня и станция метро "Маяковская".