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28 июня, 10:00

Спорт

Москвичей и гостей столицы пригласили на марафон тренировок в "Лужниках"

Москвичей и гостей столицы пригласили на марафон тренировок в "Лужниках"

Жители и гости столицы могут пойти на занятия йогой, фитнесом и стретчингом

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В эти выходные москвичей и гостей столицы приглашают на Московский марафон тренировок, который стартует 28 июня в южном ядре олимпийского комплекса "Лужники" в 11:30. Участников ждет насыщенная фитнес-программа: джампинг, стретчинг, фит-рок, йога, зумба и другие тренировки.

Атмосферу создадут популярные артисты, диджеи и музыканты. Для гостей подготовлены дополнительные активности – смузи-бар, аквагрим, сухой бассейн, мини-гольф и петанк. Все занятия бесплатны и доступны для всех возрастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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