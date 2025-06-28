Москвичей и гостей столицы пригласили на марафон тренировок в "Лужниках"

В эти выходные москвичей и гостей столицы приглашают на Московский марафон тренировок, который стартует 28 июня в южном ядре олимпийского комплекса "Лужники" в 11:30. Участников ждет насыщенная фитнес-программа: джампинг, стретчинг, фит-рок, йога, зумба и другие тренировки.

Атмосферу создадут популярные артисты, диджеи и музыканты. Для гостей подготовлены дополнительные активности – смузи-бар, аквагрим, сухой бассейн, мини-гольф и петанк. Все занятия бесплатны и доступны для всех возрастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.