27 июня, 15:30Спорт
Жителям и гостям Москвы рассказали, где в городе можно сыграть в шахматы и шашки
В столице продолжается фестиваль городских видов спорта в рамках проекта "Лето в Москве". На различных площадках можно сыграть в шашки, шахматы, настольный теннис и другие игры. Фестиваль продлится до 7 сентября.
Активности проходят в парках Северного речного вокзала, "Фили", "Сосенки", "Печатники", в зоне отдыха Тропарево и на других городских площадках. Принять участие в мероприятиях могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.