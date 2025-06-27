Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 15:30

Спорт

Жителям и гостям Москвы рассказали, где в городе можно сыграть в шахматы и шашки

Жителям и гостям Москвы рассказали, где в городе можно сыграть в шахматы и шашки

Москвичи и гости столицы могут сыграть в шахматы на свежем воздухе

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Фестиваль городских видов спорта продлится до 7 сентября

"Шахматный сквер" открыли в Театральном проезде в центре Москвы

В столице продолжается фестиваль городских видов спорта в рамках проекта "Лето в Москве". На различных площадках можно сыграть в шашки, шахматы, настольный теннис и другие игры. Фестиваль продлится до 7 сентября.

Активности проходят в парках Северного речного вокзала, "Фили", "Сосенки", "Печатники", в зоне отдыха Тропарево и на других городских площадках. Принять участие в мероприятиях могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

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