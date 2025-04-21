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21 апреля, 16:16

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Тренер Сачердоти: многосуставные движения сжигают больше калорий

Тренер рассказала, как провести силовую тренировку с гантелями дома

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Ключевой принцип силовой тренировки с гантелями дома – многосуставные движения, которые сжигают больше калорий, формируют баланс и экономят время. Об этом заявила фитнес-тренер Рэйчел Сачердоти, передает Pravda.Ru.

По словам эксперта, делать такие упражнения можно 2–3 раза в неделю, увеличивая вес или количество повторов по мере прогресса. Она рекомендует выполнять по 12 повторений каждого упражнения, делать 3 круга, выделяя перерыв между ними по 30 секунд. Также фитнес-тренер отметила важность проведения последних 2–3 повторов тяжелыми, но без потери техники.

Упражнения круга:

  1. присед с гантелями;
  2. тяга в наклоне;
  3. обратные выпады;
  4. румынская тяга;
  5. жим лежа с гантелями.

Ранее геронтолог Ольга Ткачева рассказала, что упражнения на баланс и наращивание мышечной массы важны в пожилом возрасте. По ее мнению, с возрастом у человека возникают трудности с равновесием и координацией, в связи с чем увеличивается риск падений. Поэтому нужно регулярно делать упражнения на баланс, которые являются элементом защиты от травм, пояснила специалист.

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