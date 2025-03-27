Эксперт рассказала, как выбрать коврик для фитнеса

Фитнес-тренер, нутрициолог Дарья Игнатова рассказала, как выбрать коврик для занятий фитнесом. Эксперт посоветовала обратить внимание на материал, из которого он сделан. По ее словам, изделия из латекса или каучука практически не скользят и у них нет специфического запаха. Каучуковый коврик подходит как для йоги, так и для фитнеса.

Также можно найти коврики из термопластичного эластомера, они хорошо держат форму и практически не скользят, устойчивы к механическим повреждениям.

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