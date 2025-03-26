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26 марта, 11:15

Общество

В Москве ожидается потепление до 15 градусов к выходным

В Москве ожидается потепление до 15 градусов к выходным

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На календаре еще март, но погода в Москве стремится к апрельским показателям. По прогнозам синоптиков, уже к выходным, 29 и 30 марта, столбики термометров могут подняться до 15 градусов.

В среду, 26 марта, в столице облачно с прояснениями, днем ожидается до 10 градусов. Однако из-за высокой влажности температура ощущается на 2–3 градуса ниже реальной. Утром город накрыл густой туман, в некоторых районах не было видно верхушки домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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