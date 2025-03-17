Программа поддержки психоэмоционального здоровья пожилых людей запущена в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа поддержки психоэмоционального здоровья и сохранения когнитивных навыков пожилых людей стартовала в центрах московского долголетия. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что для активной жизни в пожилом возрасте людям необходимо заниматься не только физическим здоровьем, но и ментальным. Для этого в Москве была запущена программа, разработанная Центром мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которая призвана скорректировать и укрепить когнитивные функции.

"Специалисты любезно предоставили нам соответствующие технологии и методики. И в центрах московского долголетия мы сегодня запускаем эти программы. Курс несложный, понятный, рассчитанный на 10 занятий продолжительностью от полутора до двух месяцев", – добавила Ракова.

Специальные программы способствуют улучшению психологического состояния, помогают справиться с тревожностью, а также повышают устойчивость к стрессу, компенсируют симптомы субдепрессии и депрессии и помогают в борьбе с другими психологическими проблемами, подчеркнула руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

В дальнейшем технологии могут появиться и в других федеральных округах страны. На данный момент в программе могут поучаствовать москвичи в возрасте от 55 лет.

В центрах московского долголетия также созданы более 6 500 клубов по интересам. Один из них – клуб "Интерьерная живопись" – работает в центре "Донской", его руководитель – Борис Крупенченков. Мужчина присоединился к проекту в 2018 году, начав с занятий живописи. Позже, продолжая развивать свои навыки, он сам стал проводить мастер-классы.