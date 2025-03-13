Парки Москвы закрыты из-за сильного ветра

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 19:30

Общество

Застройщик сдал ЖК в Котельниках в непригодном для проживания состоянии

Застройщик сдал ЖК в Котельниках в непригодном для проживания состоянии

Собянин: в ночь на 14 марта в Москве ожидается резкое ухудшение погоды

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 14 марта

Москвичам рассказали, как обезопасить себя во время шторма

Собственники ЖК в Подмосковье не могут заехать в свои квартиры из-за отсутствия отделки

МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о непогоде

"Атмосфера": 10 градусов тепла ожидается в Москве вечером 13 марта

Покупатели квартир в ЖК в Котельниках пожаловались на отсутствие отделки

Синоптики спрогнозировали девятибалльный шторм в Москве 14 /марта

"Доктор 24": врач рассказал, о каких проблемах со здоровьем говорит осиплость голоса

Свыше 30 семей не могут отпраздновать новоселье в жилом комплексе в подмосковных Котельниках. В одних договорах с застройщиком указано, что должна быть выполнена чистовая отделка, в других говорится о предчистовой, но, по словам дольщиков, ее едва можно посчитать черновой. В некоторых квартирах торчат оголенные провода, отсутствует сантехника, нет стяжки.

В ситуацию вмешался Госстройнадзор Московской области и проверил ход строительства. Ведомство требует сдать квартиры в надлежащем виде до 21 апреля 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонедвижимостьвидеоЕкатерина ФоменкоЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика