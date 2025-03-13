Застройщик сдал ЖК в Котельниках в непригодном для проживания состоянии

Свыше 30 семей не могут отпраздновать новоселье в жилом комплексе в подмосковных Котельниках. В одних договорах с застройщиком указано, что должна быть выполнена чистовая отделка, в других говорится о предчистовой, но, по словам дольщиков, ее едва можно посчитать черновой. В некоторых квартирах торчат оголенные провода, отсутствует сантехника, нет стяжки.

В ситуацию вмешался Госстройнадзор Московской области и проверил ход строительства. Ведомство требует сдать квартиры в надлежащем виде до 21 апреля 2025 года.

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