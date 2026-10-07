Водитель автобуса ударил по голове ребенка на Урале

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Уголовное дело возбуждено после публикации видео, на котором видно, как водитель маршрутного автобуса ударил по голове несовершеннолетнего пассажира в Березовском Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Соответствующая запись ранее распространилась в СМИ. На кадрах водитель грубо разговаривал с мальчиком и ударил его. Возможной причиной стало то, что ребенок попросил выдать сдачу монетами, а не купюрой.

Дело будет расследоваться по статье о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Омске автомобиль сбил 2-летнего мальчика. Предварительно, водитель наехал на ребенка, который вместе с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на каталке-машинке. От удара несовершеннолетний отлетел на несколько метров, его доставили в больницу.