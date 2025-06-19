Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

Улично-дорожная сеть продолжает разрастаться в Раменках. Там планируют построить 2 новых моста через реку Раменку и продлить Мосфильмовскую улицу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В рамках проекта построят и реконструируют свыше 7 километров дорог, почти 300 тысяч жителей столицы получат дополнительные маршруты для поездок по городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.