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19 июня, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

Собянин: в Раменках и Очаково-Матвеевском появятся новые маршруты для поездок

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Улично-дорожная сеть продолжает разрастаться в Раменках. Там планируют построить 2 новых моста через реку Раменку и продлить Мосфильмовскую улицу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В рамках проекта построят и реконструируют свыше 7 километров дорог, почти 300 тысяч жителей столицы получат дополнительные маршруты для поездок по городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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