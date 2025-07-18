Движение поездов изменится на Павелецком направлении МЖД 21–25 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

График ряда электричек Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 21–25 июля, предупредила пресс-служба перевозчика.

Расписание будет скорректировано из-за капитального ремонта второго главного пути на перегоне Ожерелье – Пурлово, в рамках работ которого планируют обновить 10,1 километра пути. Для этого будут сформированы технологические окна. Они пройдут 21 июля с 00:20 до 00:20 23 июля, а также 23–24 и 24–25 июля с 21:10 до 07:00.

В это время железнодорожники заменят старую рельсошпальную решетку на новую, очистят и подсыплют щебеночный балласт, проведут выправку и сварку путей.

В связи с проведением работ движение поездов будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме, что повлияет на расписание. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Кроме того, четыре поезда временно не будут ходить.

Перевозчик рекомендовал пассажирам заранее изучать новое расписание на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте или в мобильном приложении РЖД.

Также график движения пригородных поездов Ленинградского направления будет изменен с 18 по 20 июля. Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Например, часть пригородных поездов на участке Москва – Клин – Москва будет отменена на всем маршруте следования, часть проследует укороченным маршрутом.