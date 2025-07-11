Расписание изменится на Ленинградском направлении ОЖД с 18 июля

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления будет изменено с 18 по 20 июля, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В компании отметили, что часть пригородных поездов на участке Москва – Клин – Москва будет отменена на всем маршруте следования, часть проследует укороченным маршрутом, еще одна часть будет отправляться по измененному расписанию.

Пассажиры могут узнать больше о корректировках в движении на информационных стендах станций полигона деятельности АО "МТ ППК", на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно об изменении расписания некоторых пригородных поездов Павелецкого, Киевского и Казанского направлений. Корректировки связаны с развитием инфраструктуры на перегонах Кресты – Бекасово-Сортировочное, Кресты – Сандарово, Домодедово – Белые Столбы, Бирюлево-Товарная – Домодедово, а также на станциях Куровская и Латышская.