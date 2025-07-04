Расписание ряда поездов изменится на БМО и трех направлениях МЖД с 5 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого, Киевского и Казанского направлений, а также Большого кольца Московской железной дороги (БМО МЖД) изменится с 5 июля. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Как уточнила пресс-служба, причиной стало развитие инфраструктуры на перегонах Кресты – Бекасово-Сортировочное, Кресты – Сандарово, Домодедово – Белые Столбы, Бирюлево-Товарная – Домодедово, а также на станциях Куровская и Латышская.

С 08:30 до 12:30 5, 6 и 13 июля специалисты проведут путевые работы на перегоне Кресты – Бекасово-Сортировочное. В это же время 10 июля на перегоне Кресты – Сандарово будут проводиться ремонтно-путевые работы и переустройство контактной сети. В связи с этим несколько электричек выведут из графика.

С 00:30 8 июля до 04:00 18 июля на перегоне Бирюлево-Товарная – Домодедово Павелецкого направления железнодорожники проведут ремонтные работы, на период которых будет закрыто движение по 1-му пути. На перегоне Домодедово – Белые Столбы 22, 23 и 25 июля в эти часы специалисты модернизируют контактную сеть. На фоне этого у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Кроме того, ряд электричек выведут из расписания.

С 06:40 до 16:40 8 июля на станции Куровская Казанского направления железнодорожники проведут работы по замене стрелочного перевода. В это время у некоторых поездов поменяется расписание.

С 21:30 до 07:30 с 23 на 24 июля на станции Латышская Киевского направления специалисты также заменят стрелочный перевод. В этот период движение на участке Латышская – Ворсино организуют по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим у ряда поездов дальних маршрутов изменится время отправления и прибытия.

Изменения в расписании можно увидеть на вокзалах и остановках, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее расписание некоторых пригородных поездов на Горьковском направлении МЖД, включая МЦД-4, изменилось с 1 июля. Корректировка связана с развитием инфраструктуры на станции Железнодорожная. В ночное время с 1 по 31 июля, с 01:20 до 04:20, на станции будут введены технологические окна.

