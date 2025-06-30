Расписание поездов Горьковского направления МЖД изменится с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание некоторых пригородных поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-4, изменится с 1 июля. Об этом предупредила пресс-служба столичной магистрали.

Корректировка связана с развитием инфраструктуры на станции Железнодорожная. В ночное время с 1 по 31 июля, с 01:20 до 04:20, на станции будут введены технологические окна. В это время железнодорожники продолжат строительство северного вестибюля конкорса и отделочные работы на платформе № 3. Также в эти часы они займутся модернизацией контактной сети.

В связи с проведением ремонтных работ движение поездов по одному из путей, ведущих в область, будет приостановлено. Из-за этого часть составов будут отправляться и прибывать в другое время, количество остановок на маршруте сократится, а некоторые электрички временно выведут из расписания.

МЖД призвала пассажиров заранее ознакомиться с новыми расписаниями. Информация доступна на вокзалах, остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Изменения также ожидаются в расписании поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Корректировки будут внесены в расписание в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры с 2 по 11 июля.

В частности, на участке Москва – Клин – Москва некоторые пригородные поезда будут отменены. При этом еще часть поездов будет отправляться по новому графику.