График поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 2 июля

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

График поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 2 по 11 июля, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Корректировки будут внесены в расписание в связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры. В частности, на участке Москва – Клин – Москва некоторые пригородные поезда будут отменены, а часть поездов будет отправляться по новому графику.

Пассажиры могут узнать больше об изменениях на информационных стендах станций полигона деятельности АО "МТ ППК", на сайте компании в разделе "Пассажирам", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее автомобилистов предупредили об изменении схемы движения на Большой Филевской улице в Москве с 3 июля. Возле дома 21, корпуса 2 водители больше не смогут воспользоваться левым поворотом на прилегающую территорию. Кроме того, для движения в область можно будет заехать во двор через разворот в сторону дома 21/19, корпуса 3. Расстояние не превысит 150 метров.