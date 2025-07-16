Схема движения изменится на Садовом кольце с 17 по 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения транспорта временно изменится на Садовом кольце и нескольких прилегающих улицах в центре столицы в связи с проведением фестиваля "Олимпийская Москва" 19 июля, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Дептранс.

В четверг, 17 июля, с 00:01 будет запрещено парковаться на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы.

18 июля с 00:01 до 23:59 и 20 июля с 00:01 до 06:00 для водителей будет закрыта полоса движения на вышеуказанных участках Зубовской и Большой Пироговской улиц, а также на Баррикадной улице от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца.

В день фестиваля, 19 июля, с 00:01 до 17:00 будет перекрыт проезд по Зубовской, Большой Пироговской и Баррикадной улицам, с 10:00 до 17:00 – по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.

Жителей и гостей Москвы призывают заранее планировать свой маршрут с учетом изложенных изменений.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничено на подъездной дороге к аэропорту Внуково с 14 июля до 25 декабря. Ограничения связаны с проведением работ по обустройству городской парковки и будут действовать на подъездной дороги к аэропорту Внуково в районе улицы 2-й Рейсовой, дома 1Б.

Кроме того, с 14 июля по 15 октября ограничения также распространяются на участки улицы Металлургов. Они связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.