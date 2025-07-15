Куда сходить с детьми с 15 по 20 июля в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Мастер-классы, спортивные турниры, экскурсии и фестивали пройдут для детей с 15 по 20 июля в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В городе продолжается чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Во вторник, 15 июля, соревнования состоятся на Дегунинской улице, 16 июля – на Дмитровском шоссе, 17 и 18 июля – на Ходынском бульваре, 19 июля – на улице Софьи Ковалевской. Финал пройдет 20 июля на Коптевском бульваре.

Тем временем на площадке летнего клуба "Москва", которая работает на Тверском бульваре, есть большая зона ретроигр. Также там можно сразиться в пиклбол, городки, петанк, крокет, пинг-понг. С 15 по 18 июля площадка будет открыта с 12:00 до 20:00, 19 и 20 июля – с 12:00 до 21:00.

На Страстном бульваре москвичи могут посетить площадки "Арт-студия" и "Художественная мастерская", где с 15 по 20 июля детей будут учить создавать пейзажи и зарисовки. Мастер-классы пройдут с 12:00 до 19:00. Кроме того, с 12:00 до 20:00 запланированы игры в баскетбол.

Любители баскетбола также смогут поиграть на Петровском бульваре. С 16 по 18 июля тренировки пройдут с 19:00 до 20:00, 19 июля – с 12:00 до 13:00, 20 июля – с 17:00 до 18:00.

На Петровском бульваре с 15 по 18 июля пройдут групповые тренировки по боксу для новичков. Начало в 17:00, вход свободный.

Также 15 июля на улице Новаторов будут бесплатные занятия по рукопашному бою и карате. Участники улучшат выносливость и овладеют приемами самозащиты. Перед посещением тренировок нужно пройти регистрацию.

Для детей от 4 до 10 лет сеть стоматологических клиник организует мастер-класс по гигиене полости рта. Начало 15 июля в 16:00 на улице Адмирала Лазарева, доме 58.

Тем временем в павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади 15 июля пройдет серия мастер-классов. В 14:00 участники распишут шопер, в 15:00 будут создавать брелоки для ключей, а в 18:00 займутся вышивкой на одежде. Кроме того, в 16:00 состоится творческий мастер-класс по росписи летних свечей.

В этот же день в 19:00 арт-павильоне "Ракета" ребята узнают о важности семейных традиций.

На площадке "Книга в городе" в Пушкинском сквере 16 июля в 12:00 начнет работу клуб "Сказки Севера". Детям расскажут о фольклоре коренных народов Севера России.

На Страстном бульваре в 17:00 и 18:00 организуют мастер-класс "Партитура движения. Зарисовки медленно движущейся натуры". К участию приглашаются дети от шести лет.

На Чистопрудном бульваре пройдут открытые танцевальные мастер-классы детей и взрослых. Для гостей подготовили тренировки по бачате, сальсе, буги-вуги и другим стилям танца.

В четверг, 17 июля, в 15:00 детей и взрослых приглашают на экскурсию по Киностудии Горького. Участникам расскажут о ее истории, кинопрофессиях и создании фильмов. Для посещения необходимо купить билеты на сайте.

В арт-павильоне "Ракета" на улице Рождественке проекта "Сделано в Москве" в 19:30 ребята смогут собрать развивающий конструктор. 18 и 19 июля там будут собирать пазлы и мозаику, начало в 18:00. Участие бесплатное.

17 июля на площадке "Книга в городе" в Пушкинском сквере с 13:30 до 14:30 ребята создадут закладки для книг в коллажной технике с использованием цветной бумаги, кусочков ткани, лент, ниток, пуговиц и других материалов. Вход свободный.

На нескольких площадках запланированы семейные спортивные игры. Например, 19 июля возле ротонды в центре сквера на бульваре Генерала Карбышева и 20 июля на стадионе "Авангард" можно будет поиграть в шаффлборд, новус, корнхол, кульбутто, керлинг и другие игры разных стран.

В эти же дни на площадке "Московских сезонов" в районе Некрасовка и в зоне отдыха "Тропарево" пройдут мастер-классы по стрельбе из лука и турниры по современным боям на мечах.

С сквере имени Судакова и в Академическом парке проведут турниры и мастер-классы по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната, а на территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева взрослые и дети могут поиграть в тетрик, крестики-нолики и боулинг.

Помимо этого, семьи с детьми могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта. Присоединиться к мероприятиям можно в парках Северного речного вокзала, "Сосенки" , "Печатники", 850-летия Москвы, 40-летия Победы, "Фили", зоне отдыха "Тропарево", общественном пространстве возле дома 4 на улице Академика Янгеля. Там можно будет попрыгать через резиночку, поиграть в магнитный дартс и настольные игры.

На фестивальной площадке "Московских сезонов" на Стартовой улице 19 июля пройдут мастер-классы. Участники создадут полезные поделки, которые пригодятся как для летних прогулок в городе, так и для путешествий.

На Тверской площади 19 и 20 июля будет работать мастерская творчества. В 13:00 и 17:00 участники сделают воздушного змея, в 14:00 и 18:00 – рыбку-витраж, в 15:00 будут создавать стеклянную сказку, а в 16:00 – ловца солнца.

В субботу, 19 июля, в парке Олимпийской деревни состоится мероприятие "День дворовых игр. Ностальгия в движении". Ведущие и аниматоры поиграют с детьми, после чего начнется "дворовая дискотека" с хитами 1990-х годов.

В парке "Ходынское поле" можно посетить "Магический парк". Там дети и взрослые смогут попробовать себя в роли волшебников, поучаствовать в викторинах и послушать саундтреки из любимых фильмов.

С 17 по 20 июля Большой Московский цирк приглашает на Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025". На манеж выйдут более 190 лучших артистов из 15 стран мира. Перед посещением необходимо купить билет на сайте.

Кинопарк "Москино" также подготовил развлекательную программу. В выходные, 19 и 20 июля, на площадке "Ковбойский городок" пройдет квест "Странное дело о пропавших коровах", а на центральной площади дети смогут задекорировать деревянные ложки и арт-гитары.

На фестивальной площадке "Московских сезонов" на Стартовой улице 20 июля в 13:00 и 16:00 пройдет мастер-класс, на котором научат декорировать чехол для наушников. В 14:00 и 17:00 гости будут создавать дневник путешествий, а в 15:00 и 18:00 сошьют дорожную подушку.

Кроме того, в музее-заповеднике "Коломенское" запланировано мероприятие "Петровские ассамблеи". С 12:00 до 18:00 там будут мастер-классы по шахматам для начинающих, шахматный турнир, а также соревнования по настольным играм.

В столице 19 июля впервые пройдет спортивный фестиваль "Олимпийская Москва". Для всех желающих будут доступны 12 тематических площадок, расположенных по Садовому кольцу. Фестиваль позволит ощутить дух Олимпиады 1980 года.