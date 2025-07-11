Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Чайковский. Прогулки по Москве" откроется в Музее П. И. Чайковского 17 июля. Об этом сообщил генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Экспозиция, приуроченная к 185-летию композитора, познакомит москвичей и туристов с местами, которые сыграли значимую роль в жизни Чайковского, в том числе с Московской консерваторией, Большим и Малым театрами, Благородным собранием, Манежем, Кремлем, храмом Христа Спасителя, парком "Сокольники" и Кудринской площадью.

"Москва оказала колоссальное влияние на жизнь и творчество Петра Ильича Чайковского. Здесь родились произведения, прославившие его на весь мир", – отметил Брызгалов и добавил, что столица стала для композитора источником вдохновения.

Благодаря видеоэкскурсии у посетителей появится возможность совершить путешествие по Москве, представить, о чем думал композитор, и узнать, где прошли премьеры его сочинений.

Свой взгляд на исторические места в интерпретации современного искусства представили Мария Щербинина, Игоря Машкова, Александр Матрешин, Ирина Галий, Владимир Симонов, Валерий Архипов, Виталий Ермолаев, Евгений Расторгуев, Валентин Терещенко. Также в подготовке выставки приняли участие Ксения Черномор, Серафима Пигида, Анна Артемьева и Даниил Чашечкин.

Среди их работ можно будет увидеть авторскую рукопись Торжественной увертюры "1812 год", созданной в честь освящения Храма Христа Спасителя. Также в музее появится прижизненное издание музыки к пьесе "Снегурочка" Александра Островского, которую Чайковский написал, пока жил на Кудринской площади, и архивные фотографии первого исполнения оперы "Евгений Онегин".

Кроме того, Чашечкин, победитель конкурса "Как видит музыку Петра Ильича Чайковского молодой художник", предоставил для выставки портрет Чайковского, а Владимир Винокур – акварельную работу. В свою очередь, Герман Жегин передал организаторам городской пейзаж.

Вместе с тем в Центральном выставочном зале "Манеж" с 1 по 31 августа пройдет интерактивная выставка "Та самая Москва". На экспозиции можно будет увидеть основные достижения Москвы в транспорте, градостроительстве и промышленности. Выставка подтвердит статус города как лидера в инфраструктуре.