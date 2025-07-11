Концерты и выступлениях комиков пройдут в парках в рамках проекта "Лето в Москве"

Выступления музыкантов, комиков и другие яркие события пройдут в парках в рамках проекта "Лето в Москве". О наиболее интересных активностях расскажем в нашем материале.

Хобби на природе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Провести время с пользой, а заодно найти новое хобби можно в рамках проекта "Досуг в парках". До 30 августа будут проводиться занятия по более чем 30 различным направлениям, среди которых искусство, лингвистика, фитнес, медиа, дизайн и экология.

Занятия бесплатные, но по предварительной записи на официальном сайте мероприятия.

До сентября проект "Мастер-классы в парках" в свою очередь приглашает посетить активности, начиная от акварельной живописи, лепки, росписи и графики, заканчивая созданием украшений и элементов декора. Мероприятия нацелены в том числе и на маленьких посетителей, которых научат работать с природными материалами.

Подробнее – по ссылке.

Летний фестиваль "Дачное Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Концерты, спектакли, перфомансы и театрализованные шествия пройдут на территории одноименного музея-заповедника с 11 по 20 июля. Также здесь можно посетить мастер-классы, утренние зарядки и поучаствовать в настольных играх.

Вход бесплатный. Подробности можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.

Концерты под открытым небом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные парки превращаются в концертные площадки под открытым небом, которые собирают ценителей классической музыки в рамках проекта "Летняя парковая симфония". Здесь можно будет услышать произведения таких известных русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Михаил Глинка и другие.

Концерты проходят каждые пятницу – воскресенье с 19:00 до 21:00, а сам проект продлится до 7 сентября. Подробности – на его сайте.

А поклонников джаза и каверов на классические хиты приглашают поучаствовать в проекте "Ритм парков". Барабаны, народные мелодии – все это и многое другое можно услышать на открытых сценах. Для тех, кто не захочет сидеть на месте и пожелает подвигаться под ритмичную музыку, на четырех площадках организуют танцевальные и тематические вечера. Не обойдется и без мастер-классов.

"Ритм парков" продолжится до 30 августа. С площадками и режимом работы можно ознакомиться на сайте проекта.

Спортивное лето

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Занятия в рамках проекта "Спорт на свежем воздухе" проводятся в столичных парках ежедневно до 31 августа с 09:00 по 21:00. Все желающие занимаются йогой, танцами, растяжкой, зарядкой и другими активностями. Также можно собраться с друзьями или всей семьей и посетить паркиаду – своеобразную спартакиаду – и проверить себя на выносливость.

Узнать подробнее о занятиях можно здесь.

Чтение в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отдохнуть за чтением книг на свежем воздухе можно в парковых библиотеках до 31 августа. Заодно удастся заглянуть на интересные образовательные программы об искусстве, моде и литературе.

Также в рамках проекта "Лесная библиотека" проводятся бизнес-завтраки и мастер-классы от экспертов. Встреч запланировано так много, что организаторы предупреждают: лучше отслеживать мероприятия на официальном сайте. К примеру, 11 и 12 июля гостей приглашают посетить караоке под живую музыку в парках "Ходынское поле" и усадьбы "Воронцово". Оба мероприятия начнутся в 19:00.

Для любителей пикников и настольных игр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посетить мастер-классы, игры и спортивные состязания можно на "Летних пикниках" до 30 августа. Организаторы предложат сыграть в "Фруктовое бинго", где вместо цифр используют ягоды и фрукты. Кроме этого, появится возможность принять участие в турнирах по крокету и бадминтону. Посетить событие можно с семьей и друзьями.

Площадки для летних пикников обозначены на странице проекта. Там же можно посмотреть и время проведения мероприятий.

А проект "Настольные игры в парках" приглашает провести время за участием в турнирах, где нужно включить воображение, мышление и логику. Посетителям предложат "Большую бродилку", шашки, "Крокодила" и принять участие в квизе. Все это будет проходить до 30 августа ежедневно с 10:00 до 19:00.

Актуальную информацию можно посмотреть на сайте.

Парковая комедия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стендапы с участием лучших комиков Москвы проводятся до 30 сентября. Также все посетители могут самостоятельно выступить в формате открытого микрофона. Не обойдется и без обсуждения вечных тем: гостей приглашают на творческие вечера, посвященные любви, детству и хобби.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте проекта.

Фестиваль "Сады и огороды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Здесь каждый сможет почувствовать себя садоводом: научиться выращивать овощи и ухаживать за растениями, а также получить советы от экспертов. Плюс на фестивале открыты фермерские рынки и детская развлекательная зона "Садовник-путешественник", а также проводятся экологические квесты и мастер-классы. В частности, можно научиться разводить клубнику, лаванду, злаки, томаты и другие культуры.

Мероприятия проводятся ежедневно с 11:00 до 20:00 до 30 сентября. Подробнее – на странице мероприятия.

Бассейны под открытым небом

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Для отдыха у воды с возможностью принять солнечные ванны подготовили 14 бассейнов в 12 парках: Измайловском, "Красной Пресне", "Дубках", "Сокольниках", "Кузьминках", "Ходынском поле", "Митино", Серебряном бору, "Фили", "Москворецком", 50-летия Октября и имени Юрия Лужкова.

Также бассейны находятся на площадках "Московских сезонов". В том числе в районах Вешняки, Южное Медведково, Свиблово, Гольяново, Тропарево-Никулино, Крюково, Братеево, Некрасовка, Коптево, Марьино, Куркино и Теплый Стан. Их местоположение можно посмотреть на сайте проекта. Также перед посещение бассейна нужно забронировать время.

Помимо этого, поплавать можно в парке "Остров мечты", а также в "Лужниках", "Чайке", "Формуле воды", "Акватории ЗИЛ" и на Северном речном вокзале.

