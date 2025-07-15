Автоэксперт Моржаретто: водителям стоит объезжать лужи в дождливую погоду

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Управляя автомобилем в дождливую погоду, не стоит заезжать в лужи, не зная их глубины. Об этом в беседе с "Радио 1" предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Двигатель может залить, и случится гидроудар, а далее – капитальный ремонт или вовсе замена мотора", – объяснил он.

Адвокат, вице-президент движения "Автомобилисты России" Леонид Ольшанский добавил, что во время дождя по дороге нужно передвигаться медленно. Кроме того, следует открыть капот и накрыть тряпками трамблер, чтобы он не заглох.

"Обязательно нужно при себе иметь трос, чтобы кто-то мог вытянуть", – подчеркнул юрист.

Моржаретто и Ольшанский посоветовали в принципе не выезжать в непогоду на личном автомобиле. Если же плохая погода застигла в дороге, то лучшим решением будет остановиться и переждать.

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