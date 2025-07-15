Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Молния ударила рядом с Останкинской башней в Москве. Видео с грозой опубликовал телеграм-канал "Москва с огоньком".

На кадрах видно, как разряд несколько раз опустился к домам возле объекта.



После произошедшего пресс-служба Останкинской башни в беседе с ТАСС заявила, что объект работает в штатном режиме в условиях непогоды. Там объяснили, что при строительстве башни специалисты учитывали вероятность попадания молнии, поэтому оснастили ее системой грозозащиты.

Разряд не способен причинить вреда оборудованию или людям внутри здания, поскольку он весь уходит в почву. Более того, башня защищает от молнии все пространство вокруг себя на дальность 200 метров.

За год около 25–27 молний летят от вершины строения в облако. Также 2–3 молнии каждый год попадают в боковые части башни, расположенных ниже вершины.

Сильный дождь с грозой, градом и ветром с порывами до 23 метров в секунду задержится в Москве до конца 15 июля.

К настоящему моменту в отдельных районах столицы выпала месячная норма осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировали на севере города – до 85 миллиметров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями поезда Савеловского направления Московской железной дороги и МЦД-1 следуют с опозданиями. Пассажиров предупредили, что из-за грозы на станции Бескудниково отключилось электричество на втором пути в сторону области, поэтому движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.

Помимо этого, оказался временно закрыт вестибюль станции метро "Рижская" Большой кольцевой линии. Горожане и туристы могут воспользоваться входом и выходом "Рижской" Калужско-Рижской линии.

Из-за погоды жителей и гостей Москвы призывали быть внимательными на улице, не парковать автомобили возле деревьев и не укрываться под ними самим.

Также автомобилистам посоветовали не отвлекаться на телефон и заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. Данные меры помогут создать безопасные условия для всех участников дорожного движения.

В случае необходимости все желающие могут обратиться по телефонам 101 и 112 или позвонить по единому номеру доверия столичного ГУ МЧС 8 (495) 637-31-01.