Ливень, град и сильный ветер будут в столице до конца дня

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Сильный ливень, гроза, очень сильный дождь, крупный град, и шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду ожидаются в столице до 00:00 16 июля, передает пресс-служба МЧС Москвы.

На фоне неблагоприятных погодных условий ведомство рекомендовало водителям снижать скорость и увеличивать дистанцию с другими участниками движения, а также избегать маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

Жителям и гостям Москвы посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. МЧС напомнило, что при непогоде нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости москвичи и туристы могут обратиться по телефонам 101 и 112 или позвонить по единому номеру доверия столичного ГУ МЧС 8 (495) 637-31-01.

Также Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил автомобилистов быть внимательнее во время поездок, не отвлекаться на телефон и заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. Эти меры помогут создать безопасные условия для всех участников дорожного движения, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ситуацию на дорогах в круглосуточном режиме контролируют Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Об обнаружении сломанного знака или светофора москвичам и туристам следует сообщать по телефону 3210.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства призвала жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями во время прогулок и не оставлять возле них личный транспорт.

В свою очередь, врач-психиатр психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Валерия Закуражная отметила, что во время жаркой погоды человек может почувствовать усиление тревоги, апатию или симптомы депрессии. Причина таких ощущений – перегрев, обезвоживание и нарушение сна, уточнила специалист в беседе с Агентством "Москва".

"Организм тратит силы на охлаждение, а мозг получает меньше ресурсов для стабильной работы. Особенно тяжело пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Когда на улице пекло, наш организм работает на пределе", – добавила врач.

При аномальной жаре она посоветовала пить до двух литров воды в день и на некоторое время отказаться от кофе и алкогольных напитков, которые приводят организм к обезвоживанию и создают нагрузку на нервную систему.

Кроме того, подчеркнула психиатр, дела необходимо запланировать на время, когда жара спадает, то есть утро или вечер, а в дневные часы следует делать перерывы, поскольку переутомление опасно для человека.

"Не забывайте проветривать комнату, особенно ночью, и по возможности создайте в спальне комфортную прохладу (от 18 до 22 градусов) – это важно для крепкого сна. Выбирайте легкое постельное белье из натуральных тканей", – подчеркнула Закуражная.

Ранее москвичей и туристов предупредили, что в столице до 00:00 16 июля действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Аналогичное предупреждение также объявлено в Московской области.

При этом на текущей неделе погода будет нестабильной. Минимальная температура воздуха 15–16 июля составит от 17 до 19 градусов, а днем она повысится до 24–26 градусов. Порывы ветра во время грозы создадут охлаждающий эффект, однако приведут к сильной духоте.