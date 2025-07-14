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14 июля, 11:09

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы продлен в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Предупреждение действует до 00:00 16 июля. Ожидаются кратковременные дожди, местами и ливни и грозы. При грозах ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Ранее желтый уровень опасности из-за грозы был объявлен в столице до вечера 15 июля.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области. При этом до 00:00 15 июля там введен оранжевый уровень опасности из-за грозы. Ожидаются грозы с сильными ливнями и очень сильным дождем, во второй половине дня и вечером с градом. В отдельных районах шквалистое усиление ветра с порывами до 17–20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, 14 и 15 июля в столице выпадет около 15–20% от месячной нормы осадков, при этом температура останется высокой. За два дня выпадет около 20 миллиметров осадков.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что неделя начнется в Москве с мощных освежающих ливней. На улицы столицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков. При этом ночью температура составит от 18 до 21 градуса.

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