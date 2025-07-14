Столичный регион поставил новый летний рекорд энергопотребления

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Московский регион установил новый максимум летнего потребления мощности энергосистемы на фоне высоких температур, сообщает ТАСС со ссылкой на АО "Системный оператор Единой энергетической системы".

11 июля в 14:00 в системе зафиксировали 16 117 мегаватт при среднесуточной температуре 27,3 градуса. Предыдущий максимальный показатель был на 34 мегаватта меньше. Его выявили 2 июля 2024 года при среднесуточной температуре 25,1 градуса.

Среди причин роста – увеличенное потребление электроэнергии населением, мелкомоторной нагрузкой и прочими потребителями на фоне более высоких температур наружного воздуха.

Минувшая ночь 14 июля в Москве стала самой теплой с начала года. Температура воздуха в темное время суток не опускалась ниже 20,9 градуса. При этом дневные температуры продолжат снижаться на протяжении всей недели, уверены синоптики.

По прогнозам, столбики термометров 14-го числа достигнут 30 градусов, а к концу рабочей недели – 28 градусов. По ночам будет от 15 до 20 градусов. При этом до 16 июля в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

