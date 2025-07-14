МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре 14 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 14 июля ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, во второй половине дня возможен град, ночью – усиление ветра. Об этом предупреждает пресс-служба столичного управления МЧС.

В ведомстве добавили, что при ночных грозах в отдельных районах города возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Днем ветер может усилиться до 17-20 метров в секунду.

В период неблагоприятных погодных условий водителей просят значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Также в столичном МЧС просят не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 14 июля. Также данный уровень погодной опасности введен и в Московской области.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 14 и 15 июля в столице выпадет около 20% от месячной нормы осадков. По прогнозам синоптика, далее погода в Москве будет все более облачной из-за понижения давления.