Канатная дорога на ВДНХ закрыта для посетителей из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно закрыта для посетителей из-за непогоды, сообщает пресс-служба семейного тематического парка "Орион".

Безопасность пассажиров аттракциона является приоритетом, поэтому работа канатной дороги будет возобновлена, когда ветер ослабнет до допустимого уровня, говорится в сообщении.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду, ожидаются в столице до 00:00 16 июля.

В связи с непогодой водителям рекомендовали снижать скорость и увеличивать дистанцию с другими участниками движения, а также избегать маневров. Жителям и гостям Москвы посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

В случае необходимости москвичи и туристы могут обратиться по телефонам 101 и 112 или позвонить по единому номеру доверия столичного ГУ МЧС 8 (495) 637-31-01. Также об обнаружении сломанного знака или светофора следует сообщать по телефону 3210.