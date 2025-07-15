15 июля, 08:45Транспорт
На Камчатке закрыли 80-километровый участок трассы из-за непогоды
В Камчатском крае временно закрыли участок автомобильной трассы длиной почти 80 километров. Причиной стали сильные дожди и таяние ледников. Речь идет о единственной дороге, ведущей в Усть-Камчатский округ.
Утром 15 июля в одну из промоин упал автомобиль. По предварительным данным, в салоне находились две женщины и ребенок. Все они успели выбраться самостоятельно. Пострадавших нет.
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