На Камчатке закрыли 80-километровый участок трассы из-за непогоды

В Камчатском крае временно закрыли участок автомобильной трассы длиной почти 80 километров. Причиной стали сильные дожди и таяние ледников. Речь идет о единственной дороге, ведущей в Усть-Камчатский округ.

Утром 15 июля в одну из промоин упал автомобиль. По предварительным данным, в салоне находились две женщины и ребенок. Все они успели выбраться самостоятельно. Пострадавших нет.

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