Режим повышенной готовности введен в трех районах Якутии из-за паводка

Фото: телеграм-канал "Новости Якутска и Якутии"

Режим повышенной готовности ввели в трех районах Якутии из-за паводка, сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

В связи с прошедшими осадками в северо-восточной и восточной части республики зафиксировано повышение уровня воды в горных реках, в том числе в Индигирке.

В зоне затопления оказались низменные части населенных пунктов Орто-Балаган, Томтор, Оймякон, один микрорайон в поселке Усть-Нера, а также некоторые участки в ряде населенных пунктов и в центре Момского района, а также сенокосные угодья.

Министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков обратился к гражданам, которые находятся в зонах риска.

Он призвал подготовиться к возможной эвакуации, отказаться от выхода на поймы рек и следить за официальными сообщения. По его словам, местные власти готовы развернуть пункты временного размещения при ухудшении ситуации.

Ранее река Кулешовка разлилась в Спасске-Дальнем Приморского края из-за ливней. В результате подтопило 19 придомовых территорий и парк.

Уровень воды в реке за сутки поднялся на 67 сантиметров. Однако специалисты, несмотря на подтопления, не считали обстановку в городе критичной.