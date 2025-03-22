Новости регионов: паводок затопил 13 домов и больше 170 приусадебных участков в России

Весенний паводок затронул жителей 12 регионов страны . Как сообщило МЧС РФ, на данный момент подтоплены 13 домов и больше 170 приусадебных участков, а также почти 50 низких мостов. Между тем в городе Аша Челябинской области спасателям удалось убрать воду из всех построек. Ее откачивали с помощью пожарно-насосных станций и мотопомп. В Башкирии пришлось взрывать лед, который перекрыл некоторые участки рек. После этого всего за сутки вода сама ушла почти из сотни жилых домов. Ранее там пришлось эвакуировать больше 200 человек.

Тем временем в Батайске Ростовской области при пожаре сотрудники МЧС спасли 69-летнюю женщину и ее внука-младенца. Их передали врачам. Все началось с того, что один из жильцов оставил на плите сковороду, в результате чего масло загорелось, и пламя перекинулось на натяжной потолок и мебель. В итоге из дома были эвакуированы 7 человек.

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