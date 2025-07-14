"Аэрофлот" разрешил одному пассажиру перевозить до шести животных в салоне самолета

"Аэрофлот" расширил правила перевозки животных в салоне самолета. Теперь пассажир может взять с собой два контейнера с питомцами. В каждом контейнере допускается до перевозить до 3 животных, то есть один пассажир может взять с собой до 6 небольших питомцев.

Первый контейнер весом до 15 килограмм будет размещаться на соседнем кресле, а второй, до 8 килограмм, можно поставить под переднее сидение. Новая услуга ориентирована на владельцев мелких пород животных, а также на перевозку котят и щенят.

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