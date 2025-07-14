"Мой район. Новости": новая остановка появилась возле станции метро "Верхние Лихоборы"

Пассажирам Восточного Дегунина и Алтуфьевского района будет проще добраться до Люблинско-Дмитровской линии метро. Для этого возле станции "Верхние Лихоборы" появилась новая остановка. Здесь будут курсировать сразу несколько маршрутов – № 477 и м54.

Автобусы проходят по новой выделенной полосе на улице Летчика Осканова. Это помогает пассажирам сократить время пути практически в 5 раз и быстрее добираться до нужных мест.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".