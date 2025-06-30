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30 июня, 19:30

Транспорт

Новости Москвы: два новых разворота появились на Садовом кольце

Новости Москвы: два новых разворота появились на Садовом кольце

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После переразметки на Садовом кольце появились два новых разворота: перед Дубининской улицей на внутренней стороне и перед Татарской улицей на внешней. Как отметили в Дептрансе, благодаря этому водители смогут сократить пробег до 2 километров, а время в пути – на 8–10 минут в зависимости от маршрута.

В Москве началась подготовка к ремонту фасада вестибюля станции "Комсомольская". Специалисты обновят лепной декор, колонны, гранитные плиты, а также крышу, двери, окна и металлические элементы. Ранее там обновили три подземных перехода, ведущих к вокзалам, а также провели работы внутри вестибюля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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