Москвичи совершили около 700 тыс поездок на электросудах за полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители и гости Москвы совершили около 700 тысяч поездок на электросудах в период с января по июнь 2025 года. Это на 25% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как отметили в ведомстве, граждане используют электросуда для поездок с транспортной целью. Действующие маршруты помогают пассажирам экономить время в пути и особенно актуальны в тех частях города, где большое расстояние между мостами.

Самыми популярными причалами в Москве являются "Киевский", "Сити-Центральный", "ЗИЛ", "Парк Фили" и "Новоспасский", добавили в Дептрансе.

Ранее третий маршрут электросудов Новоспасский – ЗИЛ появился в приложении "Московский транспорт". Теперь пользователи могут рассчитать время в пути и выбрать удобный вариант поездки. Для просмотра информации о речном транспорте в приложении нужно выбрать причал, после чего в карточке отобразятся расписание, остановки, возможные пересадки и другое.