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04 июля, 07:45

Транспорт

На Ленинградском направлении изменится расписание поездов

На Ленинградском направлении изменится расписание поездов

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Москвичей предупредили об изменениях в расписании поездов Ленинградского направления. Корректировки связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры. Измененный график будет действовать с 11 по 18 июля.

В этот период часть пригородных поездов Третьего центрального диаметра будет отменена, на некоторых участках увеличатся интервалы движения, а на отдельных маршрутах будет сокращено количество остановок. Все актуальные изменения размещены на интернет-ресурсах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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