В ГД предложили оборудовать машины такси видеорегистраторами

Депутаты Госдумы подготовили новый законопроект, обязывающий оборудоваться все машины такси видеорегистраторами. Авторы инициативы считают, что такой гаджет позволит обеспечить безопасность пассажиров в случае аварий или конфликтов.

Видеорегистраторы должны снимать в двух направлениях. В пояснительной записке указано, что соответствующая система уже хорошо зарекомендовала себя в автобусах, трамваях и метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.