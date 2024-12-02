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02 декабря, 07:15

Политика

В ГД предложили оборудовать машины такси видеорегистраторами

В ГД предложили оборудовать машины такси видеорегистраторами

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Депутаты Госдумы подготовили новый законопроект, обязывающий оборудоваться все машины такси видеорегистраторами. Авторы инициативы считают, что такой гаджет позволит обеспечить безопасность пассажиров в случае аварий или конфликтов.

Видеорегистраторы должны снимать в двух направлениях. В пояснительной записке указано, что соответствующая система уже хорошо зарекомендовала себя в автобусах, трамваях и метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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