Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за неделю сбили 10 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает Минобороны РФ.

Также система противовоздушной обороны уничтожила управляемую ракету большой дальности "Нептун", 15 французских управляемых авиационных бомб Hammer, 2 реактивных снаряда HIMARS производства США и 353 беспилотника.

Всего с начала СВО российские ВС уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, 36 913 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 562 танка и других боевых бронированных машин, 1 497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 708 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 868 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ночь на 29 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по 3 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и 1 – над Крымом.

