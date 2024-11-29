Силы ПВО уничтожили и перехватили 47 БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России в ночь на 29 ноября уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников. Об этом Минобороны сообщает в телеграм-канале.

"29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь – над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один – над территорией Республики Крым", – сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о массированной атаке БПЛА на Ростовскую область. Тогда, по его данным, силы ПВО сбили и подавили 30 беспилотников.

Впоследствии Слюсарь сообщил о крупном пожаре, который возник на промышленном объекте. Он уточнил, что к тушению огня привлекли 109 человек и 38 единиц техники.