Новости мира: новая волна протестов прошла в Грузии

Массовые протесты с новой силой разгорелись в Тбилиси в ночь на 30 ноября. Силовики вновь применили против демонстрантов водомет и слезоточивый газ. Ранее спецназ вытеснил участников акции с территории перед парламентом. В ответ митингующие возвели на проспекте Руставели баррикады из мусорных ящиков и стоек для дорожных знаков. Они бросали в полицейских булыжники и обстреливали их фейерверками. На данный момент известно о 32 пострадавших сотрудниках МВД.

Тем временем застрявший по пути в Антарктиду круизный лайнер SH Diana прибудет в порт на юге Аргентины 30 ноября. Восемь дней назад судно остановилось из-за поломки двигателя. Все это время 170 пассажиров, включая туристов из России, оставались на борту. Люди требуют от компании-владельца судна возвращения полной стоимости тура, но пока получили встречное предложение, в котором говорилось только о частичной компенсации. В знак протеста туристы устроили голодовку и даже записали видеообращение руководству компании. Билет на одного взрослого на это путешествие стоил от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.