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28 ноября, 18:38

Общество

Путин узнал о семье, в которой ребенка хотят назвать в честь "Орешника"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин узнал о семье, в которой ребенка хотят назвать в честь новейшего российского ракетного комплекса "Орешник", передает "Газета.ру".

В ходе пресс-конференции по итогам двухдневного госвизита в Казахстан президент рекомендовал родителям посоветоваться с бабушкой и дедушкой, а не с ним. Выбор имени для ребенка Путин назвал личным семейным делом. Глава государства также пожелал семье всего самого доброго, счастья и здоровья.

Ранее в Нижневартовске родители назвали новорожденного мальчика в честь российского президента. Владимир-Путин Гошгарович родился 9 февраля этого года. Семья выбрала имя в тот момент, когда узнала, что у них появится мальчик.

По словам отца ребенка, он решил дать сыну такое имя, чтобы "никогда не забывали нашего президента, который много сделал для страны".

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