В Пермском крае родилась девочка по имени Россия

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Родители из города Краснокамска Пермского края Анна Королева и Сергей Матвеев решили назвать свою дочку Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что ребенок появился на свет 20 января в перинатальном центре.

"Сегодня зарегистрировали. Родители выбрали имя – Россия. Это третий ребенок в семье. В краснокамском ЗАГСе им подарочек вручили, сфотографировались", – сказал представитель городских властей.

По словам родителей ребенка, имя дочки очень мелодичное.

До этого стало известно, что в Татарстане родилась девочка, которую решили назвать Россией-Святосией-Святороссией. Ребенок родился недоношенным, появиться ему на свет помогли врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах.

При этом у матери девочки также необычное имя – Родушка. Старшего сына родители назвали Природой.

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