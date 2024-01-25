25 января, 15:53Регионы
В Пермском крае родилась девочка по имени Россия
Фото: 123RF/nenovbrothers
Родители из города Краснокамска Пермского края Анна Королева и Сергей Матвеев решили назвать свою дочку Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что ребенок появился на свет 20 января в перинатальном центре.
"Сегодня зарегистрировали. Родители выбрали имя – Россия. Это третий ребенок в семье. В краснокамском ЗАГСе им подарочек вручили, сфотографировались", – сказал представитель городских властей.
По словам родителей ребенка, имя дочки очень мелодичное.
До этого стало известно, что в Татарстане родилась девочка, которую решили назвать Россией-Святосией-Святороссией. Ребенок родился недоношенным, появиться ему на свет помогли врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах.
При этом у матери девочки также необычное имя – Родушка. Старшего сына родители назвали Природой.
ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка
Читайте также