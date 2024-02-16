В Югре родился ребенок по имени Владимир-Путин

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Новорожденного мальчика из Нижневартовска назвали в честь российского лидера. Об этом пишет портал NV86.ru.

Согласно его данным, Владимир-Путин Гошгарович родился 9 февраля 2024 года. Семья выбрала это имя в тот момент, когда узнала, что у них будет мальчик.

"Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для страны", – сказал отец ребенка.

Между тем стало известно, что москвичи дали более 7 тысяч различных имен своим детям в 2023 году, среди которых все чаще встречаются необычные и со славянскими корнями.

Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, теперь в Москве живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена и Благодария. Некоторые назвали своих детей географическими именами: Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия и Енисея.

Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году