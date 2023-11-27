Родители в Татарстане назвали дочь Россией-Святосией-Святороссией

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В Татарстане родилась девочка, которую назвали Россией-Святосией-Святороссией, сообщает РИА Новости.

На свет недоношенной девочке помогли появиться врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах. Малышка родилась с весом 1 810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель.

"Россия-Святосия-Святороссия – кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра", – заявили в медучреждении.

Отмечается, что у матери новорожденной также необычное имя – Родушка. Старшего сына родители назвали Природой.

Ранее сообщалось, что имена Александр и София стали самыми популярными у новорожденных детей в Москве в 2023 году. За 9 месяцев текущего года в Москве родились 1 699 Александров и 1 900 Софий – эти имена на протяжении многих лет сохраняют свое лидерство.

В 2023 году жители столицы также стали чаще называть детей именами Арсений, Егор, Константин, Варвара, Мирослава, Полина и Аделина. Возросло и число двойных и тройных имен детей: Анна-Мария, Аврора-Фредерика и Аделина-Викториа, а также Савелий-Святослав, Адриен-Жюль-Мишель и Александр-Мишель-Борис, отметили в пресс-службе.

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