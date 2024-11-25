Новости мира: около 2 тыс семей лишились крова в результате пожара в столице Филиппин

Около двух тысяч семей лишились крова в результате пожара в крупнейшем районе Манилы – столицы Филиппин. Как сообщает местная пресса, огонь в течение шесть часов уничтожил не менее тысячи домов. Для тушения привлекли 60 пожарных машин, четыре лодки, два вертолета и два катера береговой охраны. Их задачу осложняли нехватка воды и ветхость домов. Пострадавший район состоит в основном из трущоб, в нем живут около 700 тысяч человек.

Три человека погибли в результате шторма "Берт", который накрыл Великобританию. Особенно пострадал Южный Уэльс. Ветер со скоростью до 40 метров в секунду с дождями и мокрым снегом привел к сильнейшим наводнениям в ряде районов. Затоплены сотни домов, еще десятки тысяч остались без электричества.

Израиль может в ближайшее время одобрить сделку по прекращению огня с ливанским движением "Хезболла". Как сообщают местные СМИ, встреча состоится 26 ноября в штаб-квартире Армии обороны Израиля. При этом 25-го числа израильские военные нанесли массированные ракетно-бомбовые удары по позициям "Хезболлы" на юге Бейрута. Уничтожен целый квартал города.

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