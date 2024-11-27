Новости мира: Израиль заявил о готовности прекратить огонь по Ливану

Израиль заявил о готовности прекратить огонь по Ливану. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал, что со стороны Израиля будут соблюдаться все договоренности. При этом армия будет реагировать на любые нарушения. Согласно договоренностям, Израиль за 2 месяца обязан вывести войска с юга Ливана, который также отводит свои силы от границы.

В метро Лондона на плакатах появилась реклама эвтаназии. Счастливые люди с широкой улыбкой на фото призывают легализовать добровольное прекращение жизни человека. По мнению экспертов, так в Британии готовят граждан к новому закону. В стране планируют легализовать эвтаназию. Вопрос в ближайшие дни рассмотрит парламент.

В Германии около 6 тысяч новых машин ржавеют на одной из логистических площадок в Эссене. Как пишут немецкие издания, автомобили там стоят по полгода, а некоторые даже больше. Автопроизводители терпят убытки. Причины такой ситуации в падении спроса, проблемах на производстве, а также в жесткой конкуренции с китайским автопромом.

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