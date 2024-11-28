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28 ноября, 23:30

Политика

Марк Цукерберг начал налаживать отношения с Дональдом Трампом

Марк Цукерберг начал налаживать отношения с Дональдом Трампом

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Основатель Meta (чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) Марк Цукерберг поужинал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Ранее медиамагнат был на стороне демократов, но в настоящее время он активно поддерживает будущего лидера государства.

Как заявил помощник Трампа, Цукерберг "четко обозначил свое желание поддерживать и участвовать в изменениях Америки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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