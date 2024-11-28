Марк Цукерберг начал налаживать отношения с Дональдом Трампом

Основатель Meta (чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) Марк Цукерберг поужинал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Ранее медиамагнат был на стороне демократов, но в настоящее время он активно поддерживает будущего лидера государства.

Как заявил помощник Трампа, Цукерберг "четко обозначил свое желание поддерживать и участвовать в изменениях Америки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.